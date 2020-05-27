Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.

Gece 00.00 itibariyle biten kısıtlamanın ardından sabah saatlerinde İstanbullular işlerine gitmek için evlerinden çıkarak yola koyuldu.

Maske takarak yolculuk yaptılar

4 günlük kısıtlamanın ardından haftanın ilk iş gününde toplu taşıma kullanan vatandaşların maskelerini takarak yolculuk ettiği görüldü.

Özel halk otobüsleri ve metrobüsler koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alırken, sayı kısıtlaması nedeniyle binemeyen vatandaşlar bir sonraki aracı bekledi.