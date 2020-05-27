Haber Giriş: Kaynak: DHA
4 günlük kısıtlamanın ardından İstanbul'da yoğunluk
[Fotoğraf: DHA]
Koronavirüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramını kapsayan ve 4 gün süren 81 ildeki sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular yoğun trafikle karşılaştı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.
Gece 00.00 itibariyle biten kısıtlamanın ardından sabah saatlerinde İstanbullular işlerine gitmek için evlerinden çıkarak yola koyuldu.
Maske takarak yolculuk yaptılar
4 günlük kısıtlamanın ardından haftanın ilk iş gününde toplu taşıma kullanan vatandaşların maskelerini takarak yolculuk ettiği görüldü.
Özel halk otobüsleri ve metrobüsler koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alırken, sayı kısıtlaması nedeniyle binemeyen vatandaşlar bir sonraki aracı bekledi.
Etiketler: toplu ulaşım sokağa çıkma kısıtlaması koronavirüsSon Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:23
Sıradaki Haber
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz