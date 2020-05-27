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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 28 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 136 gram uyuşturucu, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu 28 gözaltıSon Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 10:10
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