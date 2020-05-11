Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kısıtlama sonrası İstanbul Meyve Sebze Hali'nde hareketlilik
[Fotoğraf: DHA]
Koronavirüs önlemleri kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul Yaş Meyve ve Sebze Hali'nde hareketlilik yaşandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Bayrampaşa'da bulunan İstanbul Yaş Meyve ve Sebze Hali'nde sabah saatlerinde hareketlilik yaşandı.
Hale alışverişe gelen pazarcı, manav ve market sahiplerinin araçları hal girişinde yoğunluk oluşturdu.
Etiketler: yoğunluk sokağa çıkma kısıtlaması meyve ve sebze haliSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:59
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