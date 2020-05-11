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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişinde, güvenlik görevlisi Mahmut Necati K. idaresindeki motosiklet ile aynı istikamette devam eden ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Mahmut Necati K. yaralandı.
[Fotoğraf:AA]
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: motosiklet fatih sultan mehmet köprüsüSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:58
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