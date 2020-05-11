İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişinde, güvenlik görevlisi Mahmut Necati K. idaresindeki motosiklet ile aynı istikamette devam eden ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Mahmut Necati K. yaralandı.

[Fotoğraf:AA]

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.