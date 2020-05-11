Haber Giriş: Kaynak: DHA
Van'da 2 evde 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Van'ın Çaldıran ilçesinde, jandarma ekiplerince 2 eve düzenlenen operasyonda, 8 bin paket kaçak sigara ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılara yönelik çalışmaları sürerken, Çaldıran ilçesine bağlı Sarıçimen Mahallesi'ndeki 2 evde kaçak sigara olduğu ihbarı alındı.
İhbar üzerine harekete geçen jandarla ekipleri, evlere eş zamanlı baskın düzenledi.
Evlerde 8 bin paket kaçak sigara ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Evlerin sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı.
Etiketler: operasyon kaçak sigaraSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:34
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