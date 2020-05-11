Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılara yönelik çalışmaları sürerken, Çaldıran ilçesine bağlı Sarıçimen Mahallesi'ndeki 2 evde kaçak sigara olduğu ihbarı alındı.

İhbar üzerine harekete geçen jandarla ekipleri, evlere eş zamanlı baskın düzenledi.

Evlerde 8 bin paket kaçak sigara ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Evlerin sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı.