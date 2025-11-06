Kış mevsimi sert ve yağışlı geçecek

Yaz bitti, sonbahar geldi derken kış kapıya dayandı. Ancak bu yıl mevsimlerin birbirine karıştığı bir dönemden geçiliyor. Yaz ayları rekor sıcaklıklarla geride kalırken sonbahar da beklenen yağışları getirmedi. Baraj doluluk seviyeleri düşüyor, hava sıcaklıkları ise hala mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Şimdi gözler yaklaşan kış mevsimine çevrilmiş durumda... Hava sıcaklıklarının nasıl seyredeceği, kışın sert mi yoksa ılıman mı geçeceği merak konusu. Mevsim dengelerinin giderek değiştiği bu dönemde, Türkiye’yi bekleyen hava koşullarını İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir ile konuştuk.

Kasım ortasından sonraya dikkat

Sonbaharda beklenen yağışların görülmediğini vurgulayarak sözlerine başlayan Dr. Güven Özdemir, öncelikle kasım ayını değerlendiriyor:

“Kasım ayının 9’una ve 10’una kadar tüm yurt genelinde etkin bir yağış gözükmüyor. Yüksek basıncın etkisi hakim. Sabah saatlerinde Karadeniz’in iç kesimleri, Marmara Bölgesi ve diğer bölgelerde yüksek basınç alanlarının gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkından ve yoğuşmadan dolayı da sis görülebiliyor.”

Sıcaklıkların ortalamanın 4-5 derece üzerinde seyrettiğini belirten Dr. Özdemir, akşam saatleriyle birlikte sıcaklıkların hızla düşeceğine dikkat çekerek, “Geçen yıla göre hava sıcakları çok farklılık göstermeye başlıyor. Birkaç gündür halk arasındaki adıyla ‘pastırma sıcakları’ devam ediyor ama önümüzdeki günlerden itibaren bu yavaş yavaş yerini soğuk günlere kendini terk edecek” diyor.

Aralık ayında yağış beklentisi yüksek

Gelelim kış mevsimine… Son meteorolojik verilere göre, bu yıl kış mevsiminin yağışlı geçmesi bekleniyor. “Aralık ayıyla birlikte kışa giriyoruz. Kış mevsiminin geçen yıllara göre biraz daha yağışlı ve soğuk geçeceğini ümit ediyoruz” diyen Dr. Özdemir, tahminlerini şöyle sürdürüyor:

“Yağışlar bölgeye göre değişecektir. Deniz kenarında yağmur şeklinde, yüksek yerlere çıkıldığı zaman da kar yağışları görüleceğini ümit ediyoruz. Soğuk hava dalgası geldiğinde Trakya, Trabzon, Bolu gibi yüksek kesimlerde, dağlık bölgelerde veya rakımı yüksek olan bölgelerde kar yağışları görebiliriz.”

İstanbul’a bu kış kar yağacak mı?

Ocak ve şubat aylarında da zaman zaman yağışlı havanın etkili olacağını vurgulayan Dr. Özdemir, “Çok eski yıllara göre o kadar kuvvetli ve sert bir kış yaşamayacağız. Ancak 8-10 yıl geriye dönersek kış şartları bu yıl biraz daha ağır olacak. Sert ve yağışlı geçmesini bekliyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Dr. Özdemir’in tahminlerinde İstanbul’a da yer var:

“Tabii rakımı yüksek olan yerlerde kar yağışı daha etkili olacak. Metropollerde ısı adalarının oluşması ve binaların çok yüksek olması, kar yağışını biraz zayıflatıyor. Ancak bu kış mevsimi içerisinde en az bir-iki defa İstanbul’da kar yağışını göreceğimizi ümit ediyoruz” diyor.