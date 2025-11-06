Duman 16.6ºC Ankara
DHA 06.11.2025 10:34

Küçükçekmece'de yer altı kablolarından çıkan yangın otomobili yaktı

İstanbul Küçükçekmece'de BEDAŞ'a ait yer altı elektrik kablolarından çıkan yangın nedeniyle park halindeki otomobil kullanılmaz hale geldi.

Küçükçekmece'de yer altı kablolarından çıkan yangın otomobili yaktı
[Fotograf: İHA]

Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi'nde bulunan yer altı kabloları henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yanma nedeniyle çıkan kıvılcımların sıçradığı otomobil alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, aracı halat yardımıyla yanmaya devam eden kablolardan uzaklaştırdı. Otomobil güvenli bölgeye çekilirken elektrik kablolarındaki yangın bir süre sonra kendiliğinden söndü.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

"Yılda en az 10 defa arızalanıyor"

Yangını gören Hanifi Çınar, "Bir baktım duman çıkıyordu. Aracın altında elektrik şase yapıyordu. Camı kırıp aracı kurtaracaktım. Elektrik kabloları alev alınca yaklaşamadım. Yer altı kabloları aracı tutuşturdu. Kalın bir kablo geçiyor buradan. Yılda en az 10 defa arızalanıyor. Bu arıza da bugüne denk geldi. Elektrik kesintileri yaşıyoruz, 4-5 gün elektriklerimiz yok" diye konuştu. 

