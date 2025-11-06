Duman 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.11.2025 10:30

Antalya'da plakasını bandanayla gizleyen sürücüye 43 bin 149 lira ceza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, plakasını bandanayla kapatan, ehliyetsiz olduğu ve kask takmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne ve araç sahibine toplam 43 bin 149 lira idari para cezası uygulandı.

Antalya'da plakasını bandanayla gizleyen sürücüye 43 bin 149 lira ceza

Alınan bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Antalya Caddesi'nde yaptıkları denetim sırasında, plakası okunamayacak şekilde bandanayla kapatılmış bir motosikleti fark etti.

Ekipler, "dur" ihtarında bulunarak motosikleti durdurdu.

Antalya'da plakasını bandanayla gizleyen sürücüye 43 bin 149 lira ceza

Sürücü Erdem C. üzerinde yapılan kontrolde, şahsın sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca sürücünün kaskını takmadığı ve motosikletin aynalarını da kullanılamaz hale getirecek şekilde kapattığı belirlendi.

Bu tespitler üzerine sürücü Erdem C. ile motosikletin sahibine ilgili kanun maddeleri uyarınca toplam 43 bin 149 lira idari para cezası kesildi.

ETİKETLER
Antalya Motosiklet
Sıradaki Haber
Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlu aranıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:02
Katil İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınında Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti
10:50
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, taciz olayının ardından suç duyurusunda bulundu
10:49
Bakan Şimşek: Uzun vadeli ve uygun koşullu 13,6 milyar dolar finansman sağladık
10:37
Gök Vatan’da tarihi gün: Türkiye ilk kez başardı
10:27
Trump, ABD'nin tarifeleri olmadan dünyanın bunalıma gireceğini savundu
10:27
ABD'de bazı eyaletler Trump yönetimine dava açtı
Gazze’nin Şeyh Aclin Mahallesi'ndeki yıkımın boyutu görüntülendi
Gazze’nin Şeyh Aclin Mahallesi'ndeki yıkımın boyutu görüntülendi
FOTO FOKUS
Filipinler'i tayfun vurdu: En az 114 ölü
Filipinler'i tayfun vurdu: En az 114 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ