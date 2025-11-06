Duman 16.6ºC Ankara
AA 06.11.2025 11:19

Esenboğa Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı düzenlendi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü koordinasyonunda uçak kazası tatbikatı yapıldı. Tatbikatta, senaryo gereği piste inen uçağın motor ve iniş takımında çıkan yangına müdahale edildi. Kaza anında uçaktan çevreye savrulan yaralılar, K-9 köpekleri tarafından bulundu.

Esenboğa Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı düzenlendi
[Fotograf: AA]

DHMİ Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünce, "Geniş Katılımlı Acil Durum Planı" kapsamında düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği Ankara-Antalya seferini yapan RFF-330 sefer sayılı A321 tipi yolcu uçağında, kalkış sonrası yolcu ve mürettebatta bulantı, kusma ve bilinç kaybı belirtileri nedeniyle kabin ekibi acil iniş talebinde bulundu.

10 bin litre yakıt, 150 yolcu, 8 mürettebat, 3 engelli yolcu ve arsenik içeren kimyasal madde kargosunun bulunduğu uçak, piste iniş yaptığı sırada motor ve iniş takımı bölgesinde yangın başladı.

Tatbikatta gönüllü öğrenciler görev aldı

Uçağın motorlarında çıkan yangın, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Müdürlüğü (ARFF) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kimyevi toz ve köpük kullanılarak söndürüldü.

AFAD ekiplerince de Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tehditlere karşı uçakta taşınan tehlikeli maddeye müdahalede bulunuldu ve çevreden uzaklaştırıldı. Kimyasal maddeye maruz kalan personel ve yolcular, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Esenboğa Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı düzenlendi

Uçakta mahsur kalanlar, AFAD, UMKE ve jandarma arama kurtarma (JAK) ekiplerince kurtarılarak, alanda kurulan sahra çadırında yapılan müdahalenin ardından ambulanslara taşındı.

Film sahnelerini andıran tatbikatta senaryo gereği, uçaktan araziye savrulan yolcular ise K-9 köpekleri ile bulundu.

Tatbikatta, 30 kurum/kuruluş, bir arama kurtarma helikopteri, 50 araç, 400 personel, 2 K-9 arama kurtarma köpeği ve gönüllü olarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi öğrencileri görev aldı.

Performanslar dikkati çekti

Tatbikatta, temsili ölü ve yaralılara müdahale eden sağlık ekiplerinin müdahale süresi ve davranışlarında sergiledikleri başarı ile senaryo gereği ölü ve yaralı yakınlarının performansları dikkati çekti.

Makyajla gerçeğe yakın ölü ve yaralı görünümüne kavuşturulan kişilere müdahale eden ekipler tatbikatı başarıyla tamamladı.

Esenboğa Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı düzenlendi

Tatbikatı, DHMİ Esenboğa Havalimanı Başmüdürü Yücel Karadavut ve diğer kurum temsilcileri yerinde takip etti.

Tatbikatta kullanılan uçak maketini personel yaptı

Tatbikatta kullanılan, içerik anlamında havalimanlarında yapılan en büyük maketlerden biri olma özelliğine sahip uçak maketi, yüzde 80 oranında geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak DHMİ Esenboğa ARFF Müdürlüğü personelince yapıldı.

Ekiplerin el emeği olan uçağın gövde kısmında eski LPG tankı, burun, kuyruk ve kanatlarındaki profillerde ise hurda malzemeler kullanıldı.

