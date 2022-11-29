Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kentte kaçakçılık suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araca yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 800 bin lira olan çeşitli marka ve modellere ait ön cam ekran, arka cam kapak, telefon bataryaları olmak üzere 2 bin 785 parça kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi.

Araç sürücüsü M.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı.