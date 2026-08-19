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Türkiye
AA 19.08.2026 09:35

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu şüphelisi İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da, Fas makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan kadın şüpheli yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu şüphelisi İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yürütülen ortak çalışma kapsamında, uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik araştırma ve takip çalışması gerçekleştirdi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda, Fas yetkili makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan ülkeye iadesi amacıyla aranan Z.E'nin Avcılar'da bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli, dün belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yapılan araştırmada Z.E'nin, farklı ülkelerde düzenlenen operasyonlarda yakalanan kız kardeşi ve yakın arkadaşlarını kullanarak uyuşturucu maddeleri kapsül halinde yutma yöntemiyle yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlendi.

Z.E, yasal işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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İstanbul Fas Uyuşturucu Kırmızı Bülten
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