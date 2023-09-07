Kırklareli’ndeki selde can kaybı 6’ya yükseldi

Demirköy İğneada'daki sel sırasında, bölgedeki turistik tesiste konaklayan 12 kişiden 6'sı kurtarıldı. 3 gün süren aramalarda acı haber art arda geldi.

Bakan Yerlikaya, selde can kaybının 6'ya yükseldiğini, aranan son kişi Ahmet Baki Şimşek'in de cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

Yerlikaya açıklamasında, “5 Eylül Salı günü aşırı yağışlar sonucu Kırklareli’ye bağlı İğneada Sisli Vadisi’nde 16 vatandaşımızın mahsur kaldığı bilgisi alınmıştı. Arama kurtarma ekiplerimizin bölgeye ulaşması sonucu 10 vatandaşımız kurtarılırken, 5 vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşılmıştı. Bugün de 1 vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmalarımız tamamlandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 2 helikopter ve 1 uçağın katıldığı bilgisini de veren Yerlikaya, “Bakan Yardımcımız, AFAD Başkanımız ve Valimiz bölgedeydi. AFAD, TSK, Jandarma, Polis, Kamu Kurumları ve STK’lardan 946 personel ve 162 araç bölgede görev yaptı” dedi.

