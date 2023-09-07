Kaza yapan motosikletliye yardım eden kadın sürücü alkollü çıktı

Kaza, Güllük Caddesi ile Gülveren Caddesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kazanın ardından olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yardım eden kadın sürücü alkollü çıktı

Kaza yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, motosikletin devrilmesi sonucu yerde yatan sürücünün yardımına koşan kadın sürücünün olay yerinden giderken trafiği tehlikeye düşürdüğünü fark etti.

Araç plakasına ceza yazmaya hazırlanan ekipler, aynı yoldan geri gelen sürücüyü görünce durdurup belgelerini sordu ve alkol kontrolü yapmak istedi.

Trafik polisinin sürücü belgesini istemesi üzerine adının Damla Y. olduğu belirlenen sürücü, "Kanunen böyle bir hakka sahip değilsiniz. Durup dururken benden belge isteyemezsiniz." diyerek alkolmetreye üflemek istemedi.

Trafik polislerinin alkometreyi üflemesi konusundaki ısrarına da itiraz ederek uzun süre direnen sürücü, çağırdığı arkadaşının gelmesinin ardından alkometreyi üfledi. 0.89 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün daha önce alkollü araç kullanırken yakalandığı için ehliyetine el konulduğu belirlendi.

Trafik ekipleri sürücüye ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 5 bin 96 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, araç sahibine de 8 bin 190 TL olmak üzere toplam 21 bin 576 TL para cezası uyguladı.