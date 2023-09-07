Fındığa zarar veren kahverengi kokarcaya karşı samuray arısıyla mücadele yürütülecek

Fatsa ilçesinde özellikle fındık hasat döneminde bahçelerde yoğun şekilde görülen kahverengi kokarca zararlısına karşı Fatsa Ziraat Odası, Fatsa Belediyesi, il ve ilçe Tarım ve Orman müdürlükleri çalışma başlattı.

Bu kapsamda, fındığın verim ve kalitesini etkileyen böcek türünün yok edilmesine yönelik, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü laboratuvarlarında üretilen samuray arısıyla biyolojik mücadele yürütülecek.

Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, kahverengi kokarcanın sadece fındığa değil, bölgedeki meyve sebze gibi ürünlere de zarar veren bir böcek olduğunu söyledi.

Böceğin bu seneki popülasyonunun geçen yıldan çok daha fazla artış gösterdiğini, bu oranın yüzde 300-400'lere vardığını vurgulayan Gürsu, özellikle hasat döneminde popülasyonun ne kadar çok olduğunu gördüklerini anlattı.

Gürsu, Fatsa Ziraat Odası olarak Fatsa Belediyesi, il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile bu konuda çalışma başlattıklarını kaydederek, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü laboratuvarlarında bu zararlıya karşı samuray arısı üretildiğini öğrendiklerini belirtti.

Enstitüyle yaptıkları çalışmalar neticesinde zararlının popülasyonunun çoğalmaması için samuray arısından faydalanmak üzere bir yol haritası çizdiklerini ifade eden Gürsu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda bizim öncülüğümüzde enstitü tarafından kokarcanın yoğun olduğu bazı bahçelere tuzak kuruldu. Her hafta buradaki kokarcaları canlı alıp kafeslere koyuyoruz, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne götürüyoruz. Bunların yumurtaları, arıları çoğaltmak için laboratuvar ortamında kullanılıyor. Şu anda yapılabilecek hiçbir çalışma söz konusu değildir kimyasal çalışma dışında ama önümüzdeki mayıs ayında biyolojik bir çalışmaya gireceğiz. O yetiştirilen samuray arılarının salımı yapılacaktır."

Böcekle mücadelenin sadece fındık üreticisini ilgilendirmediğine işaret eden Gürsu, böceğin, şehre yakın bölgede bulunan bahçelerden çıkarak evlere geleceğini, sadece köylerde değil şehirde, apartmanlarda da görüldüğünde hemen imha edilmesi gerektiğini söyledi.

Gürsu, kahverengi kokarcanın 365 günlük ömrü olduğunu, bir yıl içerisinde yüzde 80'inin öldüğünü ifade ederek, "Geriye kalan yüzde 20'lik kısmının önümüzdeki yıl zararları olacaktır. Bu zararları bertaraf edebilmek için topyekun bir savaş vermemiz lazım." dedi.

Mayıs ayında başlatacakları biyolojik çalışmadan çıkacak netice sonrası çeşitli kampanyalarla duyuruda bulunacaklarını, köy köy gezerek çiftçilere toplantılarda anlatacaklarını bildiren Gürsu, bu şekilde kahverengi kokarca ile mücadele vereceklerini kaydetti.

Bulunduğu bahçedeki fındıkta çok ciddi zarar olduğunu, fındıkların sağlam olmadığını belirten Gürsu, üreticinin de bu ürünü satma imkanı söz konusu olmadığı için fındığı hasat etmediğini söyledi.

Gürsu, tüccarların, kokarcanın verdiği zarardan dolayı bu bölgenin fındığını almaktan kaçındığını ifade ederek, "Fındığın kalitesi ve randımanı çok düşük ve çürük. Yani fındık yağı falan elde edilebilir. Bunun dışında verimli bir fındık söz konusu değil. Bu, önümüzdeki yıl biraz daha komşuya, biraz daha yükseklere gitmeyecek demek değil. Sahil bölgesinde şu anda çok ciddi anlamda popülasyonu gelişmiş durumda" diye konuştu.

"Fındığı yedi, bitirdi"

Fatsa ilçesi Meşebükü mahallesi sakinlerinden Ahmet Şanlı'ya ait fındık bahçesinde, kahverengi kokarcanın yoğun olarak görülmesi üzerine bahçede tuzak kuruldu.

Şanlı, 1-2 yıldır görülen zararlının bu seneki popülasyonunun çok yüksek olduğunu kaydederek, "Fındığı yedi, bitirdi. Şimdi sebze, meyve ve çiçeklerde de görülüyor. Şu anda yavrulamış durumda. Baktığımda fındık tamamen çürük ve yok. Sorumluluk hissettim, toplasam kime vereceğim? Vermek istemedim." ifadelerini kullandı.

Daha önce yaklaşık 600 kilograma yakın ürün aldığı bahçedeki verimde düşüş yaşandığını bildiren Şanlı, boş ve çürüklerin çok olması nedeniyle fındığın hasadını gerçekleştirmediğini, böceğin yok edilmesine yönelik çalışmalara yoğunlaştıklarını söyledi.

Ünzile Bahadır ise kahverengi kokarcanın fındığın yanı sıra tarlasındaki fasulye, biber, patlıcan ile meyvelere zarar verdiğini, eve de çok geldiğini belirterek, böceği kendi imkanlarıyla yok etmeye çalıştıklarını kaydetti.