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Kırklareli'nde sıcaktan asfalt eridi
[Fotoğraf: AA]
Sıcak havanın etkisiyle, Kırklareli'nde bazı bölgelerde asfaltta erime meydana geldi. Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için eriyen asfalt yollara taş tozu ve su döktü.
Kırklareli'nde hava sıcaklığının 31 dereceye ulaşması nedeniyle bazı bölgelerde asfalt eridi.
İnece beldesinde bazı köy yollarındaki asfaltın erimesi nedeniyle araçlar düşük hızla ilerlemek zorunda kaldı. Yayalar ise yürümekte güçlük çekti.
[Fotoğraf: AA]
Karayolları 15. Şubesi ekipleri, ulaşımın aksamaması için eriyen asfalt yollara taş tozu ve su döktü.
Öte yandan sıcak havadan bunalan çocuklar Şeytan Dere'de serinlemeye çalıştı.
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte hissedilir nem oranı yüzde 75'e ulaştı.
Etiketler: kırklareli sıcak hava asfaltSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 12:50
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