Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'daki operasyonda 90 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Konya'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 90 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan tarla sahibi tutuklandı.
Konya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Başköy Mahallesi'nde bir kişinin tarlasına Hint keneviri ektiği ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, tarlada yaptıkları incelemede 3 kilogram esrar buldu. Bölgedeki araştırmayı genişleten ekip, tarlaya yaklaşık 800 metre mesafedeki çöplük olarak kullanılan alanda ise kurumaya bırakılmış 87 kilo 400 gram esrar ele geçirdi.
Bulunan 90 kilo 400 gram esrara jandarma ekiplerince el konulurken, tarla sahibi Ramazan M. gözaltına alındı.
Etiketler: konya uyuşturucu operasyonu konya haberSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 12:56
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