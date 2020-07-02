İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince "organize suç örgütü kurmak ve üye olmak, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Ü.Y.K, Y.K. ve C.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramada, kurusıkı tabanca ve buna ait 9 mermi, 2 av tüfeği kartuşu ile 9 milimetre dolu mermi ele geçilirdi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.