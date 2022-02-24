Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde işçileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kavaklı beldesi yakınlarında Muzaffer Durmaz idaresindeki otomobil ile Hasan Yeşil'in kullandığı midibüs çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Durmaz ile midibüsteki Aslıhan Ahıshalı, Hüseyin Küçükyayla, Kazım Akbulut, İlyas Arslan ile Cengiz Ağyel yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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