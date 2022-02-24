Maltepe D-100 karayolu yan yol üzerinde durakta bekleyen minibüse, İETT otobüsü arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan minibüs, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

"Sert bir şekilde çarptı, sonrasını hatırlamıyorum"

Kaza sırasında minibüste bulunan yolculardan Şahin Tuna, "Minibüs yolcu beklerken İETT aracı arkadan sert bir şekilde çarptı. Sonrasını hatırlamıyorum. Yerden zor kalktım. Sanırım üzerime birileri düştü. Biraz ağrım var. Can kaybı olmasa da yaralananlar oldu" dedi.