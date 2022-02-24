Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de işçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de işçi servisi ile hurda yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 4 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Domurcalı Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi taşıyan İ.A. yönetimindeki servis aracı ile S.Ç. idaresindeki hurda yüklü kamyonet, Edirne-Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda Sinanköy yakınlarındaki dinlenme tesisi önünde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan servis aracındaki 4 işçi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan işçiler, ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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