Kırklareli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Meteorolojinin fırtına için turuncu uyarı verdiği kentte, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, bir apartmanın çatısı uçtu.

[Fotoğraf: AA]

İstasyon Mahallesi'nde ağacın devrilmesi sonucu bir araç zarar gördü. Cumhuriyet Mahallesi'nde ise bir apartmanın çatısı uçtu. Çatının parçaları etrafa saçıldı, çevredeki araçlar zarar gördü.

Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, her iki girişine şerit çekerek sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Devrilen ağaçlar belediye ekiplerince kaldırdı.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, zaman zaman sağanak da etkili oluyor.