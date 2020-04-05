Açıklamayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter adresi üzerinden yaptı.

Yerlikaya, daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için İstanbul'da serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini açıkladı.

Yerlikaya, uygulamanın “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümleri saklı kalmak üzere yürürlüğe konulduğunu belirtti.