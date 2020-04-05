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İstanbul'da kamu kurumlarında serbest kıyafet uygulaması
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında serbest kıyafet uygulamasına geçildiği açıklandı.
Açıklamayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter adresi üzerinden yaptı.
Yerlikaya, daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için İstanbul'da serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini açıkladı.
Yerlikaya, uygulamanın “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümleri saklı kalmak üzere yürürlüğe konulduğunu belirtti.
İstanbul’da, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için SERBEST KIYAFET UYGULAMASI’na geçilmiştir.#BirlikteBaşaracağız— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 5, 2020
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 5 Nisan 2020 Pazar 23:10
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