Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yarın yapılacak Kabatepe-Gökçeada ve Gökçeada feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Buna göre, kentte daha önce iptal edilen Bozcaada-Geyikli hattındaki seferlerle birlikte iki adaya ulaşım yarın tüm gün yapılamayacak.

Planlı diğer seferlerde aksama bulunmuyor.