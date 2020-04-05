Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 12 kişiye 392'şer lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronovirüsün yayılmasının engellenmesi, toplum sağlığı ve kamu düzeninin korunması için denetim ve uyarılarını sürdürüyor.

Hendek ilçesinde devriye görevini yerine getiren polis ekipleri, hareketlilik gördükleri bir kıraathaneyi kontrol etti.

Polis ekipleri, kıraathanenin açık olduğunu ve içeride 11 kişinin oyun oynadığını tespit etti.

Sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 11 kişi ve kıraathane işletmecisine "Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet" suçundan 392'şer lira idari para cezası kesildi.