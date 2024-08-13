Açık 30.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.08.2024 10:52

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 64 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde düzenlenen asayiş operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 31'i hükümlü 64 şüpheli yakalandı.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 64 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, 64 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, kasten öldürme, basit yaralama, tehdit, vergi usul kanununa muhalefet, fuhuş, uyuşturucu ticareti, konut dokunulmazlığını ihlal, ormanda ateş yakma, kadına karşı basit yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, askeri ceza kanununa muhalefet ve tedbir kararı ihlali suçlarından çeşitli miktarlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler ise adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Kırklareli
Sıradaki Haber
Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:30
Türkiye burslarından yararlanan 'gönül elçisi' öğrenciler Türkiye'ye teşekkür etti
13:19
Geçen yıl 50 ton çöp çıkarılan evden 9 kamyon çöp daha çıktı
13:09
10 ildeki yağışlar hava kirliliğini azalttı
12:59
Samsun'da boru patladı, yollar su altında kaldı
12:57
Katil bakan fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
12:40
AK Parti hükümetleri yapısal reformlara ve dev projelere imza attı
Cevizdibi Kanyonu doğal güzellikleriyle Karadeniz'de turizm rotalarından biri olmaya aday
Cevizdibi Kanyonu doğal güzellikleriyle Karadeniz'de turizm rotalarından biri olmaya aday
FOTO FOKUS
'Filistin Hakkında Konuşmalıyız'
'Filistin Hakkında Konuşmalıyız'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ