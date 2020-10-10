Akalar Mahallesi'nde Kemal Canlı Camii'nin alemlerinin kırık olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise haber verdi.

Ekipler tarafından camide inceleme yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Kemal Canlı Cami Dernek Başkanı Cemalettin Büyükbattal, camideki 7 alemin kırılarak çalındığını söyledi.

Daha önce de caminin çeşmelerinin çalındığını belirten Büyükbattal, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanmasını istedi.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]