Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırklareli'nde caminin 7 alemi çalındı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde hırsızlar bir caminin 7 alemini çaldı. Caminin daha önce de hırsızlar tarafından çeşmeleri çalınmıştı.
Akalar Mahallesi'nde Kemal Canlı Camii'nin alemlerinin kırık olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise haber verdi.
Ekipler tarafından camide inceleme yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Kemal Canlı Cami Dernek Başkanı Cemalettin Büyükbattal, camideki 7 alemin kırılarak çalındığını söyledi.
Daha önce de caminin çeşmelerinin çalındığını belirten Büyükbattal, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanmasını istedi.
[Fotoğraf: AA]
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: kırklareli hırsızlık cami alemSon Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 10:59
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