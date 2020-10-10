Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da yük trenleri çarpıştı: 2 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'nın Kalecik ilçesinde İncirlik mevkiinde iki yük treni kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Ankara'nın Kalecik ilçesi İncirlik mevkiinde sabah saatlerinde iki yük treni çarpıştı.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kazada 2 makinist yaşamını yitirdi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kazanın sebebi incelemelerden sonra belirlenecek.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Etiketler: yük trenleri çarpıştı Tren kazası son dakika ankaraSon Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 10:57
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