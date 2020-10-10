Ankara'nın Kalecik ilçesi İncirlik mevkiinde sabah saatlerinde iki yük treni çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Kazada 2 makinist yaşamını yitirdi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Kazanın sebebi incelemelerden sonra belirlenecek.

[Fotoğraf: TRT Haber]