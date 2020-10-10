Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda sabah saatlerinde, yağış nedeniyle kontrolden çıkan belediye otobüsü yaya üst geçidinin yanındaki asansör bölümüne çarptı.

Ankara'da belediye otobüsü, kontrolden çıkarak üst geçit asansörüne çarptı. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken, sağlık ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. https://t.co/InCUD5GIkn pic.twitter.com/YD61TGVbIg