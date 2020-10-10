Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber-DHA-AA
Ankara'da otobüs üst geçit asansörüne çarptı: 12 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da belediye otobüsü, kontrolden çıkarak yaya üst geçidine çarptı. Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.
Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda sabah saatlerinde, yağış nedeniyle kontrolden çıkan belediye otobüsü yaya üst geçidinin yanındaki asansör bölümüne çarptı.
Ankara'da belediye otobüsü, kontrolden çıkarak üst geçit asansörüne çarptı. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken, sağlık ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. https://t.co/InCUD5GIkn pic.twitter.com/YD61TGVbIg— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 10, 2020
Kazada 12 kişi yaralanırken, üst geçit ve asansör hasar gördü.
[Fotoğraf: DHA]
Yaralanan sürücü Mustafa U. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılırken, otobüste bulunan 11 yaralı da ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Mustafa U'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: üst geçit asansörü son dakika kaza belediye otobüs ankaraSon Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 10:28
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