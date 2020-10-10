Dün metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvurdukları hastanede yoğun bakıma alınan 4 kişi kurtarılamadı.

Konak, Karabağlar, Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde zehirlendiklerini belirten 18 kişi hastanelere başvurmuş, 7'si yoğun bakıma alınmıştı.

İzmir'de 2 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 5 iş yeri, 1 depo ve 1 ikamete operasyon düzenlenmiş, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kırıkkale'de dezenfektandan yapılan içki 7 can aldı

Kırıkkale’de de sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle 8 kişi hastaneye kaldırıldı. hastaneye başvuran 8 kişiden 7'si hayatını kaybetmişti.

Konu ile ilgili olarak yapılan ilk araştırmada, zehirlenen vatandaşların, marketten aldıkları dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara içki aromaları karıştırarak içtikleri belirlenmişti.

Olayla ilgili adliyeye sevk edilen bir şüpheli, tutuklanmıştı.