İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, saat 04.30 sıralarında Kumkapı Balıkçı Barınağı yakınında Kumsal-55 isimli balıkçı teknesi alabora oldu.

Kıyı emniyeti, sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri, ihbar üzerine geldikleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Batan teknede bulunan 13 personelden 11'i kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi, 2 personel ise hayatını kaybetti.

Ölenlerin kimlikleri belirlendi

Hayatını kaybedenlerin Hasan Candan ve Nedim Aktaş olduğu belirlendi. Cenazelerin, Fatih Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olduğu öğrenildi.

Olayda kurtarılan 11 kişi de sağlık kontrolü için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Görgü tanığı Mustafa Pınar ise "Sabah 6.00-6.30 civarında denizden dönüyorduk, teknenin battığını söylediler. Kurtarılanlarla ilgili bilgim yok ama 6-7 sahil güvenliğin etrafında beklediğini gördüm. Biz gemi personeliyiz. Denizden dönüyorduk ve geldiğimizde denizden personeli çıkarmışlardır" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Cumhuriyet Savcısının da hastaneye geldiği görüldü.

Kurtarma operasyonu görüntüleri paylaşıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin batan teknedeki kurtarma operasyonuna ilişkin görüntülerini paylaştı.

Vali Yerlikaya, paylaşımında, "Kumkapı'da sabah saatlerinde alabora olarak batan balıkçı teknesinde nefes kesen bir kurtarma operasyonu ile Cemal ağabey ve 10 balıkçımızı kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden balıkçılarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.