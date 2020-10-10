Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kapadokya'da balon turlarına 'olumsuz hava' engel oldu
[Fotoğraf: İHA]
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları ve rüzgar nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir” denildi.
Kapadokya Bölgesinde rüzgar nedeniyle sıcak hava balon turları 2 gündür yapılamıyor.
Etiketler: Kapadokya sıcak hava balon turlarıSon Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 09:37
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