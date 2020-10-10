Haber Giriş: Kaynak: AA
Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.
Akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı bölgede rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Etiketler: İstanbul hava durumu Kocaeli sakarya Yalova kırklareli hava nasıl olacakSon Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 10:37
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