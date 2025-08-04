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Türkiye
AA 04.08.2025 15:31

Kırklareli'nde ağaçlık alanda yangın: Otoyol trafiğe kapatıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Ekipler, alevleri kontrol altına alırken bir süreliğine kapanan Avrupa Otoyolu yeniden trafiğe açıldı.

Kırklareli'nde ağaçlık alanda yangın: Otoyol trafiğe kapatıldı

Karamesutlu köyü yakınlarındaki anızda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak ağaçlık alana sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Avrupa Otoyolu'nda trafik çift yönlü olarak durduruldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yangına, havadan helikopter ve uçak, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve Kırklareli AFAD Müdürü Salih Erden bölgeye giderek bilgi aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangının söndürülmesiyle Avrupa Otoyolu yeniden araç trafiğine açıldı.

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Kırklareli Orman Yangını Trafik
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