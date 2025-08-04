Kırklareli'nde ağaçlık alanda yangın: Otoyol trafiğe kapatıldı

Karamesutlu köyü yakınlarındaki anızda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak ağaçlık alana sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Avrupa Otoyolu'nda trafik çift yönlü olarak durduruldu.

[Fotoğraf: AA]

Yangına, havadan helikopter ve uçak, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve Kırklareli AFAD Müdürü Salih Erden bölgeye giderek bilgi aldı.

[Fotoğraf: AA]

Yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangının söndürülmesiyle Avrupa Otoyolu yeniden araç trafiğine açıldı.