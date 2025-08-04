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Türkiye
AA 04.08.2025 14:42

Şanlıurfa'da klima çalıştırmayan toplu ulaşım araçlarına ceza

Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ediyor. Termometreler 40 derecenin üzerinde seyrederken klimasız yolcu taşıyan 145 toplu taşıma aracına para cezası kesildi.

Şanlıurfa'da klima çalıştırmayan toplu ulaşım araçlarına ceza

Şanlıurfa'da Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Araçlara binen zabıta ekipleri, klima sistemlerini yerinde kontrol ederek, eksiklik tespit edilen araçlara yasal işlem uyguladı.

Kent merkezi ve 13 ilçede yapılan denetimler sonucunda, klimalarını çalıştırmadığı tespit edilen 145 toplu ulaşım aracına 428 bin 185 lira idari para cezası kesildi.

Zabıta ekipleri, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, toplu taşıma araçlarında klima çalıştırmayan sürücüler ya da diğer şikayetlerini belediye iletişim merkezlerine bildirmeleri istendi.

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