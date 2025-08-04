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Türkiye
TRT Haber 04.08.2025 13:57

Turizmin kalbinde ziyaretçi rekoru kırıldı

Antalya'ya 3 Ağustos'ta 105 bin 284 yabancı misafir hava yoluyla giriş yaptı. Bu rakamın tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olduğu aktarıldı.

Turizmin kalbinde ziyaretçi rekoru kırıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından, Antalya'nın turizm verilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Şehrin yine gurur verici yeni bir rekora imza attığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkiye turizminin kalbine 3 Ağustos günü 105 bin 284 yabancı misafirimiz hava yoluyla giriş yaptı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak dikkati çekiyor. Antalya'mıza yılbaşından bu yana 9 milyon 231 bin 309 yabancı ziyaretçi sadece hava yoluyla geldi. Türkiye, turizmde sadece rakamlarla değil, güvenle, kaliteyle ve misafirperverliğiyle fark yaratıyor. Gururluyuz."

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Mehmet Nuri Ersoy Antalya Sosyal Medya Turizm
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