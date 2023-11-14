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Türkiye
AA 14.11.2023 15:33

Kırklareli'nde 890 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 890 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 6 şüpheli tutuklandı. Göçmenler işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kırklareli'nde 890 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3-9 Kasım tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler çalışmalar kapsamında 890 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 6 araca da el konuldu.

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