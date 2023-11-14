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Türkiye
AA 14.11.2023 14:30

Burdur'da Roma dönemine ait lahit ele geçirildi

Burdur'un Kemer ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit ele geçirildi. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki lahit, Burdur Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Burdur'da Roma dönemine ait lahit ele geçirildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle bilgi paylaştı.

Kemer ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, üzerinde aslan kabartmalı ve yılan sarılı kadın figürü bulunan lahit ele geçirildi.

Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki lahit, Burdur Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede savcılıktaki sorgusunun ardından hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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