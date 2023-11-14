Temel kazısı sırasında başka binanın istinat duvarı çöktü

İddiaya göre, bir inşaatın temel kazısı sırasında, bitişiğinde bulunan 4 katlı binanın istinat duvarı çöktü.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. 4 katlı binada yapılan incelemelerin ardından bina, tedbir amacıyla boşaltıldı.

Bina sakinleri, Bahçelievler Belediyesi tarafından otele yerleştirildi. Zabıta ekipleri, bina etrafında tedbir aldı.

Çökme yaşanan bölüm toprakla dolduruldu

Binada ekiplerin çalışmasının devam ettiği sırada inşaat firması tarafından çökme yaşanan bölüm, toprakla dolduruldu.

İstinat duvarının yeniden yapılacağı öğrenildi.