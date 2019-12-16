Türkiye
Kırklareli'nde 298 düzensiz göçmen yakalandı16 Aralık 2019 Pazartesi 16:22 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 16:26
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 298 düzensiz göçmen yakalandı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçmenlerle mücadele faaliyetleri kapsamında 3 ayda 20 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka, Afganistan, Somali, Irak ve İran uyruklu 298 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: kırklareli düzensiz göçmen