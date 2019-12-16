Eski İngiliz askeri görevlisi Le Mesurier'in ölüm nedeni belli oldu

Eski İngiliz askeri görevlisi Le Mesurier'in ölüm nedeni belli oldu

Çanakkale'de işçileri taşıyan minibüs ile vinç çarpıştı: 15 yaralı

Çanakkale'de işçileri taşıyan minibüs ile vinç çarpıştı: 15 yaralı

Rasulayn'da PKK/YPG'ye ait bir tünel daha tespit edildi

Rasulayn'da PKK/YPG'ye ait bir tünel daha tespit edildi

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