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Konya merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı16 Aralık 2019 Pazartesi 13:20 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 13:28
Konya merkezli 5 ilde başlatılan FETÖ operasyonunda TSK'dan ihraç edilen 19 kişi hakkında soruşturma başlatıldı, 5 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA ]
Konya'da FETÖ'nün sözde örgüt sorumluluğu yaptığı belirlenen ve TSK’dan ihraç edilen toplam 19 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Diğer şüphelileri arama çalışmaları ise devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber
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