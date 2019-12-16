Türkiye
İzmit Körfezi'nde vapur seferleri iptal edildi16 Aralık 2019 Pazartesi 10:33 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 10:36
Kocaeli'de etkili olan sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle, bazı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.
Kocaeli Liman Başkanlığından alınan bilgiye göre, bölgede sabah saatlerinde sisin etkisini artırması sonucu görüş mesafesi azaldı.
İzmit Körfezi'nde etkili olan sis nedeniyle Hereke - Karamürsel dışında İzmit, Gölcük, Değirmendere, Derince, Körfez (Tütünçiftlik) arasında karşılıklı yapılan vapur seferleri geçici olarak durduruldu.
Hava koşullarının düzelmesinin ardından seferler normal seyrinde yapılacak.
Gebze Eskihisar - Yalova Topçular arasında hizmet veren arabalı vapur seferlerinde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor.
Sis, şehir içi araç trafiğinde de aksamalara neden oldu.
Kaynak: AA