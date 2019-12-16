Yolu İstanbul’a düşenlerin uğramadan edemediği adreslerden biridir Kapalıçarşı. Her gün on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kapalıçarşı, 558 yıldır popülerliğini hiç kaybetmedi. Bunun en önemli ispatı ise ziyaretçi sayıları…

Yabancı turistlerin gözdesi

Kapalıçarşı’ya Türkiye’nin dört bir yanından gelenlerin yanı sıra yabancı turistler de büyük rağbet gösteriyor. Özellikle son yıllarda Arap ülkelerinden gelen turistlerin yoğunluğu göze çarpıyor. Yine son yıllarda kruvaziyer gemilerle İstanbul’a uğrayan turistlerin ziyareti, Kapalıçarşı esnafının yüzünü güldürüyor.

Geçmişle bugünü harmanlayarak her kesimden insana hitap eden Kapalıçarşı 2018’de 42 milyon 269 bin 979 kişi tarafından ziyaret edildi. Geçtiğimiz yıl en yoğun trafik, 3 milyon 849 bin 27 kişiyle ekim ayında gerçekleşti. 2017 yılında ise 41 milyon 191 bin 641 kişi Kapalıçarşı’nın tarihi sokaklarında gezdi.

Ve 2019… Rakamlara göre 2019’un Kasım ayına kadar geçen süreçte 35 milyon 732 bin 797 kişi Kapalıçarşı sokaklarındaydı. Bu yıl içerisinde temmuz ayı, 3 milyon 920 bin 733 ziyaretçiyle en fazla rağbet gören ay oldu. Yılın son ayında tarihi çarşıya ilginin sürmesi ve ziyaretçi sayısının 40 milyonu aşması bekleniyor.

Son üç yıllık verilere göre en fazla ziyaret ise 2017’nin Mart ayında gerçekleşti. 2017 Mart ayında toplam 4 milyon 487 bin 303 kişi Kapalıçarşı’yı ziyaret etti.

Ayda ortalama 3.5 milyon ziyaretçi

Kapalıçarşı, adım başı açılan birbirinden şık alışveriş merkezlerine inat hala ilk günkü cazibesini koruyor. Ayda ortalama 3,5 milyon kişinin yolu Kapalıçarşı’ya düşüyor.

Toplam 110 bin metrekarelik bir alana yayılan Kapalıçarşı’da 3 bin 600 dükkan bulunuyor. Tarihi çarşının 65 sokağında ayrıca 12 han yer alıyor. Çarşıda altın ve gümüş takılardan halıya, çantadan tekstil ürünlerine, antikalardan hediyelik eşyalara kadar her türlü ürünü bulmak mümkün. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının son temsilcileri de Kapalıçarşı’yı mesken tutuyor.

Tarihi dokusu korunuyor

Kapalıçarşı’yı cazibe merkezi haline getiren sadece alışveriş değil. Mekan, tarihi dokusuyla da ziyaretçilerini etkiliyor. Fatih Sultan Mehmet tarafından Ayasofya Camii’nin vakfiyesi olarak 1461’de yapımına başlanan çarşı, zaman içerisinde yapılan eklemelerle bugünkü halini aldı.

Bu özel mekan, yapıldığı günden beri pek çok felaket atlattı. Öyle ki sadece 1651’den 1954’e kadar olan süreçte 20’yi aşkın yangın geçirdi. 1894’teki İstanbul depreminden sonra kapsamlı bir tadilat geçirilerek zamana meydan okumayı sürdürdü.

Kapalıçarşı’da yapılan son kapsamlı restorasyon geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Çatının bütün kiremitleri değiştirildi ve alt yapı yenilendi. Bu çalışmalar tam iki yıl sürdü. Böylece Kapalıçarşı yılların yorgunluğunu üzerinden atmış oldu.

Grafik: Bedra Nur Aygün