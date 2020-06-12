Kırklareli Valisi Osman Bilgin, koronavirüs ile mücadelenin yanında vatandaşlarda ciddi bir rahatlama olduğunu söyledi. Virüsle mücadelede gerekli tedbirlerin alınmasının öneminden bahseden Bilgin, şunları anlattı:

"En son Vize ilçemizde ciddi bir vaka tespiti yapıldı bir tekstil atölyesinde, onun haricinde yine askeriyemizde Pınarhisar ilçemizde vaka tespitleri yapıldı. Vize ilçemizdeki söz konusu mahallemizde karantina uygulaması yaptık. Bu aslında şunu gösteriyor bunu salt olarak Vize'deki karantina uygulaması olarak düşünmeyelim. Belki psikolojik olarak çok rahat hareket edip, sosyolojik olarak temkinli hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu sadece ilimiz için söz konusu değil. Zaten burada da ilk vaka ilimizden kaynaklı değil, İstanbul menşeli bir vaka. İstanbul'dan gelen bir vaka çarpan etkisiyle daha üstlerde vakalar doğurabiliyor ve bir mahalleyi karantina altına alınabilecek şekilde etki doğurabiliyor."

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"Tedbiri elden bırakmayalım"

Vatandaşlara "Bu işi hafife almayalım, tedbiri elden bırakmayalım. Ama psikolojik olarak çok da kendimizi sıkıntıya sokmayalım" çağrısı yapan Bilgin, yaşamın devam ettiğini söyledi.

Vali Bilgin, sosyal mesafe kurallarına, maske kullanımına ve hijyene çok dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.