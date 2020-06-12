Çorum'a yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Bayat ilçesinin Aşağı Emirhalil köyü kırsalında dört gün önce aslan görüldüğü iddiası üzerine bölgede başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Vatandaşların heyecanlı bekleyişinin sürdüğü köy ve çevresinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün araştırmalarının yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de çalışma yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Aslanın görüldüğü iddia edilen arazide keşif yapan jandarma ekipleri, drone ile havadan bölgeyi taradı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, bölgeye yerleştirdikleri fotokapanları yarın yeniden kontrol edeceklerini, ayrıca bölgede arama tarama çalışması yapacaklarını söyledi.

Bölgede aslan bulunması ihtimalinin söz konusu olmamasına rağmen vatandaşların ısrarları ve iddialarının araştırıldığını dile getiren Gözler, "Yarın jandarma ve avcılarımızla arazide aslanın izinin sürülmesi için çalışma yapacağız." dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Aslanı komşu köydeki bazı vatandaşlar da görmüş"

Köy muhtarı Hasan Durak da bölgede dört gün önce başlayan aslan görülme iddiasının sürdüğünü belirterek, "Bizim heyecanlı ve tedirgin bekleyişimiz sürerken, komşu köyümüz olan Köpüklü'den bir duyum aldık. Aslanı komşu köydeki bazı vatandaşlar da görmüş. Jandarma ekipleri de o istikamete doğru aramalarını yoğunlaştırdı" diye konuştu.

Olayın kısa sürede netleşmesini beklediklerini aktaran Durak, "Köy halkımız heyecanlı olduğu kadar tedirgin ve korkuyorlar. Vatandaşlarımız tek başına araziye çıkamıyor. Olayın bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Olay

Aşağı Emirhalil köyü yakınlarındaki arazide hayvan otlatan ve bölgede kaybolan iki büyükbaş hayvanı parçalanmış halde bulan bir kişi, arazide gördüğü hayvanı aslana benzetip cep telefonunun kamerasıyla uzaktan fotoğrafını çekmişti.

Bunun üzerine jandarma ile araziye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede araştırma yapmış, drone yardımıyla gerçekleştirilen incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Hayvanın tespit edilmesi için bölgeye fotokapan yerleştirilmişti.