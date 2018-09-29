Kırıkkale'nin "Kılıçlar soğanı" artık tescilli

"Kılıçlar soğanı" yüksek rekoltesi ve kalitesiyle bu yıl çiftçinin yüzünü güldürdü.

Kılıçlar köyü sakinlerinin yüzde 80'inin gelir kaynağı olan soğan için Kırıkkale Belediyesi'nin 2014 yılında başlattığı çalışmalardan sonra, bu yıl coğrafi işaret tescil belgesi alındı.

2 soğan yarım kilogram gelebiliyor

Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz, soğanın, renk, tat, dış kabuk sayısı, etli yaprak kalınlığı ve kuru madde miktarı özellikleriyle birlikte hafif acı olduğunu söyledi.

2014 yılında coğrafi işaret tescil belgesi için başvuru yapıldığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz temmuz ayında soğanımızın coğrafi tescil belgesini aldık. Köyümüzde soğanımızın ekimi yoğunlukta. Yaklaşık bin 300 dekar alanda ekiliyor. Dekara 4-5 ton civarında ürün alıyoruz. Hem verim hem de kalitesinin yüksekliği dolayısıyla çiftçimiz memnun kalıyor. Soğanımız pirüvik asit oranının yüksek olduğu bir soğan çeşidi. Bu da ona acımsı bir tat veriyor. Tüketicilerimizin çok tercih etmelerindeki sebep bu. Yaprak kalınlığı iyi derecede ve yaprak sayısı fazla. Soğanımızın hacmi de büyük, 2 soğanımız yarım kilogram gelebiliyor. Yıllık 5-6 bin ton üretimimiz var."

"Kılıçlar soğanı" şenlikle tanıtılacak

Yılmaz, bu soğanın tüketiciyle daha yoğun buluşmasını sağlamak amacıyla gelecek yıl şenlik düzenlenmesinin planlandığını anlattı.

Soğanın ayırt edici özelliklerini bu şenlikle Türkiye'ye tanıtacaklarını vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

"Soğanımız artık coğrafi tescilli bir ürün. Bir ürünün coğrafi işareti, bu ürünün benzerlerinden farklı olduğunu gösteriyor. Bizim soğanımızın da diğer soğanlardan ayırt edici farklılıkları var. Ayrıca ev hanımları çok tercih ediyor. Kolayca ve kısa sürede pişirilebilmesi ürünün diğer soğanlara göre tercih edilmesine yardımcı oluyor."

Üretici Hüseyin Alçın ise, bu yılki hasat mevsiminin çok verimli geçtiğini, soğanların kalitesinden de çok memnun olduklarını belirterek, "Vatandaşlarımız diğer soğanlara göre bu soğanı tercih ediyor. Ankara'dan sadece bu soğanı almak için gelenler oluyor" dedi.

Kaynak: AA