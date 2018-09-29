Sakarya'da geliştirdikleri tohumlarla Türk tarımına güç katıyorlar

Sakarya Arifiye'de faaliyet gösteren Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü, Türkiye'nin mısır konusunda koordinatör enstitüsü konumunda bulunuyor.

Enstitüye ait arazilerde geliştirilen özel hatlardaki ıslah işlemleriyle üretilen buğday ve mısır tohumları, tescillendikten sonra ihaleyle özel tohum firmalarına satılıyor.

Kurulduğu günden beri 64'ün üzerinde çeşit geliştirildi

Enstitü Müdürü Yavuz Ağı, enstitünün, Cumhuriyetin ilk kurumlarından biri olduğunu ve 1926'da faaliyete geçtiğini söyledi.

Enstitünün kurulduğu zamandan bu yana Türk tarımına hizmet verdiğini belirten Ağı, şöyle konuştu:

"Kurum kurulduğu günden itibaren 64'ün üzerinde çeşit geliştirdi, kurumun Türk tarımına ciddi katkıları olmuştur. Buğdayın 37, mısırın 54 kilolarda olduğu durumlardan bugünlere geldik. Bugün Türkiye ortalaması mısırda 1 ton, buğdayda da 275 kilo civarında."

Ağı, kurumun, mısırda Türkiye'de Ar-Ge koordinatörlüğünü yaptığını ve mısırda çalışma sahalarının oldukça iyi olduğunu vurguladı.

Türkiye'de her geçen gün Ar-Ge bilinci artıyor

Dane, silajlık, şeker, cin ve vaksi mısır ürünlerinde çalışmalar yaptıklarını anlatan Ağı, şunları söyledi:

"Bu çalışmaları kalite ve bitki sağlığı laboratuvarlarımızla destekliyoruz. Mısırda bugüne kadar 24 çeşit geliştirdik. Diğer bir çalışma konumuz ise buğday. Buğdayda da bugüne kadar 42 çeşit geliştirdik. Bunlardan 10'u fiilen üretimde şu an. Bu çeşitler içerisinde Çanakkale'nin 100. yıl anısına adına 'Nusrat' ismini verdiğimiz bir çeşidimiz gerek çiftçilerimiz gerek tohum firmaları tarafından ciddi rağbet görüyor."

Türkiye'de her geçen gün Ar-Ge bilincinin arttığından bahseden Ağı, "Biz bu bilinçte olduğumuz için imkanlar dahili ve bakanlığımızın destekleriyle elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Enstitümüzle ülkeye mısırda 24, buğdayda da geliştirilmiş 42 çeşitle milli üretimi destekleme açısından, yabancı çeşitlerin hakimiyetini mümkün olduğunca kırmak ve onlara bağımlılığı azaltmak açısından bir katkı sunmaya çalışıyoruz" dedi.

"Islah çalışmalarına katkı sağlıyoruz"

Enstitüde buğday alanında görevli Ziraat Mühendisi Lütfü Demir, buğday ıslahının kurumda 1960'lı yıllardan beri yapıldığını söyledi.

Özellikle ekmeklik buğday üzerine çalıştıklarını vurgulayan Demir, şunları anlattı:

"Ekmeklik buğday ıslahındaki hedeflerimiz yüksek verimli, kaliteli ve hastalıklara dayanıklı yeni çeşitlerin geliştirilmesi. Çalışmalarımızda ilk önce ıslahtaki hedeflerimizi belirliyoruz. Farklı buğday çeşitlerini belirleyip, bu çeşitleri kendi aralarında melezleyerek istediğimiz özelliklere sahip çeşitleri geliştirme çalışmalarını yapıyoruz."

Kaynak: AA