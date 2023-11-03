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Türkiye
AA 03.11.2023 02:41

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
[Fotograf: AA]

Ömer B. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı yakınlarında İbrahim M'nin kullandığı kepçe ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, ardından Selçuk G. yönetimindeki otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Ömer B, Alperen E, Furkan K. ve Emre Ö. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan kara yolunun Kırıkkale istikameti, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

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Kırıkkale Trafik Kazası
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