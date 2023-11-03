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Türkiye
DHA 03.11.2023 00:34

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi'nde rüşvete suçüstü: 2 tutuklama

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi'nde görevli F.K., bir iş insanından aldığı rüşvet parasını aracına koyarken suçüstü yakalandı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı S.A. da gözaltına alınırken, 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi'nde rüşvete suçüstü: 2 tutuklama
[Fotograf: DHA]

Bağlar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevli F.K.'nın, kendisinden işini yapması karşılığında rüşvet istediğini iddia eden bir iş insanı, polise başvurdu.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis, düzenlediği operasyonda; seri numaraları alınmış paraları iş insanından alan F.K.'yı, paraları aracına koyarken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan F.K. emniyete götürülürken, soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden sorumlu S.A. da gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

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