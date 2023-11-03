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Türkiye
İHA 03.11.2023 00:27

Fabrikadaki başlayan kavga hastanede devam etti: 1 can kaybı, 13 yaralı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde fabrika çalışanlarıyla ustalar arasında silah, bıçak, demir ve sopanın kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 13 kişi yaralandı.

Fabrikadaki başlayan kavga hastanede devam etti: 1 can kaybı, 13 yaralı
[Fotograf: İHA]

Saat 22.00 sıralarında Bismil ilçesi Of Köyü yolu üzerindeki çırçır fabrikasında fabrika çalışanlarıyla ustabaşı arasında iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında silah, bıçak, sopa ve demir kullanılarak kavga yaşandı.

Olayda; 13 kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerindeki yaralıları Bismil İlçe Devlet Hastanesi’ne ve Dicle Üniversitesi Hastaneleri’ne kaldırdı. C.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. 

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