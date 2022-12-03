Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 20:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Kırıkkale'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Aziz Ç. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 20. kilometresinde ters yönde seyrettiği iddia edilen Adem T.'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Muhammet Ç. yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Adem T., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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